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Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена

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Фото:depositphotos.com/PopularImages

Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

"Вэл Килмер, голливудский актер, который вкусил известность главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Причиной стала пневмония", - говорится в сообщении.

Актер также получил известность благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Совершенно секретно!" и других.

умерактерБэтмен