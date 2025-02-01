Умер бывший президент Германии Хорст Келер

Бывший президент Германии Хорст Келер, занимавший высший государственный пост в 2004-2010 годах, скончался в возрасте 81 года от тяжелой болезни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

"Бывший федеральный президент Хорст Келер умер рано утром в субботу в возрасте 81 года после непродолжительной, но тяжелой болезни", - пишет газета со ссылкой на канцелярию федерального президента.

Келер был избран главой государства 23 мая 2004 года, переизбран в 2009 году, в мае 2010 года он подал в отставку.