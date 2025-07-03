Умер известный американский актер Майкл Мэдсен

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Голливудский актер Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал NBC News.

Менеджер Мэдсена заявил, что звезда фильмов Тарантино умер от остановки сердца. Актер был найден без признаков жизни в своем доме в Малибу (штат Калифорния) утром 3 июля.