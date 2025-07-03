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Умер известный американский актер Майкл Мэдсен
Автор:Редакция news.by
Голливудский актер Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал NBC News.
Менеджер Мэдсена заявил, что звезда фильмов Тарантино умер от остановки сердца. Актер был найден без признаков жизни в своем доме в Малибу (штат Калифорния) утром 3 июля.
За свою актерскую карьеру, длившуюся более 40 лет, Мэдсен сыграл десятки ролей на экране. Наибольшую известность он получил по картинам "Бешеные псы", "Убить Билла", "Омерзительная восьмерка". Мэдсен также сыграл в российском фильме "Скорый "Москва - Россия".