3.69 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Умер народный артист СССР кинорежиссер Эльдар Шенгелая
Народный артист СССР грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая ушел из жизни в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Фонда Нато Вачнадзе в Facebook.
"С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая", - передал фонд.
Эльдар Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тбилиси. В 1958 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа в Москве.
Его дебютным фильмом стала киносказка "Легенда о ледяном сердце", поставленная совместно с Алексеем Сахаровым. С 1960 года он работал на студии "Грузия-фильм". В его фильмографии значатся такие кинокартины, как "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Мачеха Саманишвили", "Голубые горы, или Неправдоподобная история".
В 1988 году Эльдар Шенгелая был удостоен звания Народного артиста СССР. Также он награжден орденами Трудового Красного Знамени и Победы имени святого Георгия, стал лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.