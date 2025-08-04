Умер народный артист СССР кинорежиссер Эльдар Шенгелая

Его дебютным фильмом стала киносказка "Легенда о ледяном сердце", поставленная совместно с Алексеем Сахаровым. С 1960 года он работал на студии "Грузия-фильм". В его фильмографии значатся такие кинокартины, как "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Мачеха Саманишвили", "Голубые горы, или Неправдоподобная история".



В 1988 году Эльдар Шенгелая был удостоен звания Народного артиста СССР. Также он награжден орденами Трудового Красного Знамени и Победы имени святого Георгия, стал лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.