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Умер народный артист СССР кинорежиссер Эльдар Шенгелая

Грузинский режиссер Эльдар Шенгелая
Грузинский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая / Фото © РИА Новости / Денис Асланов

Народный артист СССР грузинский кинорежиссер Эльдар Шенгелая ушел из жизни в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Фонда Нато Вачнадзе в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая", - передал фонд.

Эльдар Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тбилиси. В 1958 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа в Москве.

Его дебютным фильмом стала киносказка "Легенда о ледяном сердце", поставленная совместно с Алексеем Сахаровым. С 1960 года он работал на студии "Грузия-фильм". В его фильмографии значатся такие кинокартины, как "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Мачеха Саманишвили", "Голубые горы, или Неправдоподобная история".

В 1988 году Эльдар Шенгелая был удостоен звания Народного артиста СССР. Также он награжден орденами Трудового Красного Знамени и Победы имени святого Георгия, стал лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.

ушел из жизни