Умерла бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова

Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат Сибирского края. Училась в студии новосибирского театра "Красный факел", а затем - в ГИТИС. В 1961 году пришла на телевидение, став ассистентом режиссера в Новосибирской студии, в том же году перебралась в столицу, в Молодежную редакцию Центрального телевидения.



В 1974 году начала работать в Главной редакции информации ЦТ (в том числе занимавшейся созданием программы "Время"), через три года была назначена главным режиссером редакции. Руководила съемками Олимпиады-1980, первого телемоста между СССР и США. С 1975 года фактически была личным режиссером Леонида Брежнева, который с подачи Гейдара Алиева называл Калерию "наша Мисс Телевидение".