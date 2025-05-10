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Умерла бывший режиссер программы "Время" Калерия Кислова
Режиссер советского и российского телевидения, бывший главный режиссер программы "Время" и старейший сотрудник Первого канала Калерия Кислова умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию информационных программ Первого канала.
"Калерия Венедиктовна умерла на 100-м году жизни", - сообщили в дирекции.
Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат Сибирского края. Училась в студии новосибирского театра "Красный факел", а затем - в ГИТИС. В 1961 году пришла на телевидение, став ассистентом режиссера в Новосибирской студии, в том же году перебралась в столицу, в Молодежную редакцию Центрального телевидения.
В 1974 году начала работать в Главной редакции информации ЦТ (в том числе занимавшейся созданием программы "Время"), через три года была назначена главным режиссером редакции. Руководила съемками Олимпиады-1980, первого телемоста между СССР и США. С 1975 года фактически была личным режиссером Леонида Брежнева, который с подачи Гейдара Алиева называл Калерию "наша Мисс Телевидение".
В 2006 году ушла с должности главного режиссера и стала режиссером-консультантом, один из старейших работников Первого канала. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1985), лауреат Государственной премии СССР (1977).