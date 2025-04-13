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Умерла Татьяна Вилькина - дочь актрисы Ольги Широковой и худрука театрального центра "Вишневый сад"
Российская актриса, режиссер и сценарист Татьяна Вилькина умерла в возрасте 51 год.
СМИ сообщают о том, что тело актрисы было найдено у нее дома в Большом Тишинском переулке в Москве. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Татьяна Вилькина - дочь художественного руководителя театрального центра "Вишневый сад" Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Помимо актерской деятельности она выступила также в качестве сценариста документальных фильмов.
Родилась Татьяна Вилькина 9 декабря 1973 года в Москве. В 1995 году окончила Театральный институт им. Бориса Щукина, ее педагогом была Алла Казанская. Работала в Московском драматическом театре Еt Сetera и Московском театральном центре "Вишневый сад". Сыграла в таких фильмах, как "Тартюф" и "Ретро вдвоем", была режиссером и автором сценариев нескольких документальных работ.