Умерла Татьяна Вилькина - дочь актрисы Ольги Широковой и худрука театрального центра "Вишневый сад"

Татьяна Вилькина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d1259ba-8dab-4268-b8fc-407e5ba7bfae/conversions/3873e8e4-b3bb-488c-ab98-4af20c4d4b97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d1259ba-8dab-4268-b8fc-407e5ba7bfae/conversions/3873e8e4-b3bb-488c-ab98-4af20c4d4b97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d1259ba-8dab-4268-b8fc-407e5ba7bfae/conversions/3873e8e4-b3bb-488c-ab98-4af20c4d4b97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d1259ba-8dab-4268-b8fc-407e5ba7bfae/conversions/3873e8e4-b3bb-488c-ab98-4af20c4d4b97-xl-___webp_1920.webp 1920w

Российская актриса, режиссер и сценарист Татьяна Вилькина умерла в возрасте 51 год.

СМИ сообщают о том, что тело актрисы было найдено у нее дома в Большом Тишинском переулке в Москве. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Татьяна Вилькина - дочь художественного руководителя театрального центра "Вишневый сад" Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Помимо актерской деятельности она выступила также в качестве сценариста документальных фильмов.