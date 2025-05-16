Умеров: Киев готов к полному прекращению огня и к прямым переговорам на самом высоком уровне

Переговоры в Стамбуле продолжаются. Началась уже вторая трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и Турции. Это первые прямые переговоры между Москвой и Киевом с весны 2022 года. Причем, как сообщают СМИ, ожидается, что после того, как стороны скажут приветственные слова, встреча российской и украинской делегаций продолжится без посредников.



Час назад завершились переговоры представителей Турции, США и Украины. Глава украинской делегации Умеров назвал их продуктивными. И только что появилось заявление министра обороны Украины. Рустем Умеров заявил, что Киев готов к полному прекращению огня и к прямым переговорам на самом высоком уровне.