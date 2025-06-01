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Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле

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Фото РИА Новости

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле вновь будет возглавлена министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал Владимира Зеленского.

"Заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины. <...> Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", - написал он.

По словам Зеленского, делегация планирует обсудить множество вопросов, в том числе вопросы прекращения огня, освобождения пленных.

"Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", - подытожил Зеленский.

Ранее Умеров заявил, что Киев "не против" встречи с российской стороной, но до ее начала ждет от Москвы меморандум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требование Украины "немедленно передать меморандум" неконструктивным. Он подчеркнул, что сейчас главное - продолжить процесс прямых переговоров.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и представлением видения возможного будущего прекращения огня. Обе стороны выразили удовлетворение итогами встречи.

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