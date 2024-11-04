Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом

Уникальный колокол-богатырь и еще 9 других подарили храму Воздвижения Креста Господня в агрогородке Вистычи Брестского района. Благотворитель - частное предприятие города над Бугом. Изготовили колокола по спецзаказу в России из меди и олова. Высота главного составляет около 2 м, почти столько и в диаметре. Форма, наполнение и звучание поражают, подчеркивают в приходе. Разместили инструменты в колокольне. Она пока строится, но созывать верующих на службу с помощью этих колоколов будут уже с декабря.

Илья Пашкевич, руководитель воскресной школы храма Воздвижения Креста Господня (аг. Вистычи):

"Колокола были отлиты в Воронеже, самый большой колокол весит 3 т 40 кг. Сама конструкция колокольни будет составлять 20 м. Это с завершающей крышей, с крестом полностью будет 25 м. Уникальность нашей колокольни состоит в том, что она будет являться одной в Брестской области".