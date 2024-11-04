3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Уникальный колокол-богатырь и еще 9 других подарили храму Воздвижения Креста Господня в агрогородке Вистычи Брестского района. Благотворитель - частное предприятие города над Бугом. Изготовили колокола по спецзаказу в России из меди и олова. Высота главного составляет около 2 м, почти столько и в диаметре. Форма, наполнение и звучание поражают, подчеркивают в приходе. Разместили инструменты в колокольне. Она пока строится, но созывать верующих на службу с помощью этих колоколов будут уже с декабря.
Илья Пашкевич, руководитель воскресной школы храма Воздвижения Креста Господня (аг. Вистычи):
"Колокола были отлиты в Воронеже, самый большой колокол весит 3 т 40 кг. Сама конструкция колокольни будет составлять 20 м. Это с завершающей крышей, с крестом полностью будет 25 м. Уникальность нашей колокольни состоит в том, что она будет являться одной в Брестской области".
Сегодня в храме идет масштабная реконструкция. Это историко-культурное наследие страны. Когда-то здесь был монастырь, затем костел и только потом церковь. В годы Великой Отечественной она пришла в запустение, а свою вторую жизнь получила только 13 лет назад благодаря нынешнему настоятелю храма.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил муфтия Абу-Бекира Шабановича с 85-летием
Лукашенко: Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны, чтобы потом исправлять недостатки
Работники бюджетных организаций смогут получать доплаты за выполнение дополнительных обязанностей
Президент Беларуси одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
Политика
Все
Общество
Все
Первый в Беларуси интерактивный партизанский лагерь для туристов открыли в Ивьевском районе
Могилев встречает "Марафон единства". Что в программе?
Швед: На данный момент в Беларуси самый низкий уровень преступности за весь период суверенитета
Там инвестируют в юных гениев - что разрабатывают в Национальном детском технопарке Беларуси
В мире
Все
Ракетная система "Орешник" - ответ на действия стран НАТО в отношении России, заявил Путин
Число жертв израильских бомбардировок на востоке Ливана возросло до 47
Путин: США толкают весь мир к глобальному конфликту
Запад не оставляет Грузию в покое. В Тбилиси прибудет миссия по изучению прошедших выборов
Регионы
Все
Происшествия
Все