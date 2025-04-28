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Унижение ветеранов и снос памятников - когда в Украине начал возрождаться фашизм
В Европе сейчас фиксируется тренд на снос, демонтаж, замену, осквернение монументов и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Растерзать память стало делом чести даже для тех стран, кто ветеранам должен еще долго говорить спасибо. В пример можно привести Украину.
Там это безумие началось уже давно. Во Львове в 2011 году в День Победы украинские националисты унижали ветеранов, срывая с них ордена и медали, выкрикивая фашистские лозунги и не пуская к вечному огню.
Память о Победе в самом европейском на вид городе Украины уже тогда пришлось брать под усиленную охрану. Хотя и она оказалось скорее для галочки.
В последующие годы нападения на ветеранов, издевательства и даже побои стали для Украины нормой. Радикалы все чаще зиговали на улицах городов, устанавливая свои законы.
С тех пор в Украине уничтожили 2,5 тыс. памятников. В их числе и монумент генералу Николаю Ватутину - освободителю Киева от нацистов.
Снос памятников и не только попал под закон о декоммунизации: в итоге 65 улиц в стране вместо советских названий получили статус "имени Степана Бандеры". Еще 12 - Шухевича - командира дивизии СС "Нахтигаль". Они отвечали за сожжение деревень.
К национальному забвению безудержно и стремительно Украина начала скатываться после Евромайдана. Уже в 2015 там официально отменили 9 Мая, заменив большой праздник невнятным европейским Днем памяти и примирения, который нарочито стали отмечать на госуровне в другой день - 8 мая.
Представители силовых структур в Украине сегодня не стесняются носить свастику, а националистические и нацистские батальоны легализованы и являются частью украинских Вооруженных сил.
Называть улицы именами нацистов кажется особенным кощунством, но не для Украины. Киев казнит память методично: названия городов, памятники, учебники и, наконец, дети. В музее Львова даже рассказывают, что Гитлер был не так уж и плох.
Кстати, Львов - лидер Украины по нацистским маркерам: в городе расположилось около 20 табличек и памятников тому же Бандере.
Еще страшнее, что Владимир Зеленский, чей дедушка воевал, как ни в чем не бывало не только стирает священную память, но и радостно аплодирует нацисту, например, в канадском парламенте.
Кому мешает память и чем не угодила история? Война с гранитом и вирус фашизма. С чего начиналось реваншистское безумие и как нацизм все больше становится частью агрессивной идеологии. О кощунстве вместо покаяния смотрите в "Понятной политике".