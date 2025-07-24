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Ураган, дождь и град обрушились на Волгоградскую область
Автор:Редакция news.by
Ураган, дождь и град обрушились на Волгоградскую область. В столице региона оборваны линии электропередачи, из-за чего были обесточены несколько районов.
В городе Волжский непогода привела к прекращению подачи холодной воды. В местном речном порту опрокинулся погрузочный кран. В поселке Краснооктябрьский была приостановлена подача питьевой воды.
Всего от удара стихии пострадали около 80 тыс. жителей Волгоградской области.