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Ураган, дождь и град обрушились на Волгоградскую область

Ураган, дождь и град обрушились на Волгоградскую область. В столице региона оборваны линии электропередачи, из-за чего были обесточены несколько районов.

В городе Волжский непогода привела к прекращению подачи холодной воды. В местном речном порту опрокинулся погрузочный кран. В поселке Краснооктябрьский была приостановлена подача питьевой воды.

Всего от удара стихии пострадали около 80 тыс. жителей Волгоградской области.

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