Уровень встречи в Лондоне по мирному урегулированию в Украине был понижен, подтвердили в Британии

Переговоры в Лондоне по урегулированию украинского конфликта на уровне глав МИД отложены, они состоятся на уровне экспертов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании, сообщает ТАСС.

"Посвященная мирным переговорам по Украине встреча с участием министров иностранных дел отложена. Переговоры на уровне официальных представителей стран будут продолжаться, однако они закрыты для прессы", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Великобритании, слова которого приводит The Guardian.

Правительство Великобритании подтвердило, что мирные переговоры по Украине с участием министров иностранных дел были отложены, однако встреча должностных лиц более низкого уровня все равно состоится, передало AFP.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Великобритании, Франции, Германии после отказа госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио ехать в Лондон отложили запланированную на 23 апреля встречу по Украине. Телеканал отмечал, что вместо этого пройдут переговоры между чиновниками пяти стран.

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, как передает РИА Новости, говорил, что США в Лондоне будет представлять только спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, а Марко Рубио и Стив Уиткофф участия в переговорах не примут.

По данным издания The New York Times, Марко Рубио накануне отменил поездку в столицу Великобритании на встречу по мирному урегулированию конфликта в Украине после заявления Владимира Зеленского о Крыме. Отмечалось, что одним из ключевых предложений Вашингтона по урегулированию украинского кризиса является признание Киевом Крыма российской территорией. Но после того, как Зеленский 22 апреля заявил журналистам о неприятии такого варианта, поездка Рубио на переговоры в Великобританию была отменена.

Как пишет издание "Страна", Украина не стала понижать уровень делегации на переговорах в Лондоне, несмотря на отказ от участия в них госсекретаря Рубио и министров иностранных дел Британии, Франции и Германии.

Британская газета The Telegraph писала, что на встрече в Лондоне США должны были представить план по урегулированию, состоящий из семи пунктов, который включает в себя признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом.