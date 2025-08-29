3.69 BYN
Урсула фон дер Ляйен назвала Путина хищником и призвала к дальнейшей милитаризации Украины
Еврокомиссия педалирует увеличение финансирования европейского военно-промышленного комплекса в 5-10 раз. И предлагает рассмотреть это увеличение в рамках бюджета ЕС на 2028-34 годы.
Средства пойдут на перевооружение, укрепление внешних границ союза и помощь Киеву. Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Необходимость укрепления военного потенциала она по привычке обосновала угрозой ЕС, якобы исходящей от России.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:
"Путин - это хищник. Его прокси в течение многих лет нацеливаются на европейские общества с помощью гибридных атак, кибератак с использованием мигрантов в качестве оружия".
При этом Украина, по мнению Брюсселя, должна стать "первой линией обороны". По словам главы Еврокомиссии, ЕС полон стремления гарантировать, что Украина со временем будет иметь тренированную, хорошо оплачиваемую и экипированную армию.