Еврокомиссия педалирует увеличение финансирования европейского военно-промышленного комплекса в 5-10 раз. И предлагает рассмотреть это увеличение в рамках бюджета ЕС на 2028-34 годы.



Средства пойдут на перевооружение, укрепление внешних границ союза и помощь Киеву. Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Необходимость укрепления военного потенциала она по привычке обосновала угрозой ЕС, якобы исходящей от России.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Путин - это хищник. Его прокси в течение многих лет нацеливаются на европейские общества с помощью гибридных атак, кибератак с использованием мигрантов в качестве оружия".