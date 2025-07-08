Урсула фон дер Ляйен вдруг предъявила Пекину требования

В Евросоюзе свои шоу, скандал за скандалом. Глава Еврокомиссии мадам Урсула, которая погрязла в коррупции и ей грозит вотум недоверия, вдруг предъявила Пекину свои требования. Три штуки. (Как раз в преддверии юбилейного саммита ЕС - Китай, который пройдет 24 июля). Первое: ограничить отношения с Россией. Второе: открыть рынок Китая для товаров и услуг от европейских производителей. И третье: ограничить господдержку национальной китайской промышленности. Мол, КНР обязана снизить свой экспорт. Но что самое забавное, что ни о каких уступках со стороны Евросоюза мадам не сказала.