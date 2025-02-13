Как утверждает телеканал Fox News - для экономического ослабления России. Британский еженедельник Economist уже тоже пишет, что Украина превратилась в мирового лидера "телефонного мошенничества".

Количество подобных кол-центров по всей стране исчисляется сотнями. Большинство работают в крупных городах - Киев и Днепр - и действуют при поддержке спецслужб. Наиболее перспективными для атак мошенников являются пожилые россияне. Сначала у них выманивают все деньги, а потом обещают вернуть похищенное, если те согласятся устроить диверсию.