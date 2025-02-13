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USAID финансировало мошеннические кол-центры в Украине
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3.12025-02-13T18:32:02.000000Z00
Новые подробности всплывают и деятельности USAID в Киеве. Оказывается, "контора" финансировала мошеннические кол-центры по всей Украине.
Как утверждает телеканал Fox News - для экономического ослабления России. Британский еженедельник Economist уже тоже пишет, что Украина превратилась в мирового лидера "телефонного мошенничества".
Количество подобных кол-центров по всей стране исчисляется сотнями. Большинство работают в крупных городах - Киев и Днепр - и действуют при поддержке спецслужб. Наиболее перспективными для атак мошенников являются пожилые россияне. Сначала у них выманивают все деньги, а потом обещают вернуть похищенное, если те согласятся устроить диверсию.