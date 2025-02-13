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Агентство по международному развитию США (USAID) потратило на подчинение и разрушение Украины 30,6 млрд долларов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

"В период с 2021 по 2024 год украинское направление стало для USAID приоритетным. На него пришлось 30,6 млрд долларов. Это 21 % всего международного бюджета этой организации, всей его международной помощи", - сказала дипломат.

При этом эффективность этой помощи, указала Захарова, вызывала сомнения даже у украинских властей. "Если в Вашингтоне выделяли эти деньги через USAID, направляли их в Украину и при этом понимали, что они не являются эффективным способом решения украинских экономических проблем, зачем это делалось? Ответ прост: это коррупционная схема", - охарактеризовала ситуацию официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Дипломат рассказала, что становится известно все больше подробностей о реальной деятельности агентства в Украине. Так, по ее словам, "при поддержке USAID украинское медийное пространство было полностью зачищено от альтернативных точек зрения". По ее словам, деньги переводились Министерству культуры Украины, местным органам власти, структурам, ответственным за травлю канонической Украинской православной церкви. "В частности, находившийся на американских дотациях так называемый Центр экономических и политических исследований имени Разумкова регулярно стряпал социологические исследования, которые содержали ложные показатели о поддержке обществом раскольнической Православной церкви Украины". - продолжила Захарова.

Она также сообщила, что "USAID на протяжении 15 лет перекраивало судебную систему Украины". Кроме того, "среди других мошеннических схем данной структуры - псевдоучет поставляемого Украине оружия, попытки получить доступ к неким замороженным российским активам. В социальных сетях распространялась информация о том, что после начала специальной военной операции USAID спонсировало так называемые гастроли голливудских звезд в Украину".