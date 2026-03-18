USAID расследует растрату американской помощи Украине

Аудиторы USAID выявили нарушения в отчетности по помощи Украине на сумму 26 млрд долларов. В агентстве заявили, что подрядчики, контролировавшие распределение средств, либо не предоставляли отчеты в установленные сроки, либо вовсе их не сдавали.

Там также отметили, что следователи в Киеве уже расследуют случаи мошенничества и коррупции, связанные с невоенной поддержкой.

Напомним, буквально накануне Трамп заявил, что расходование средств, направленных Вашингтоном Киеву в качестве помощи, требует расследования. Речь идет о примерно 400 млрд долларов, выделенных при администрации Джо Байдена на поставки вооружений Украине.