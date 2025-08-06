Ушаков о переговорах Путина с посланником Трампа: Состоялся полезный и конструктивный разговор

Москву с официальным визитом в пятый раз посетил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. В ходе трехчасовых переговоров с президентом России обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Владимир Путин и Стивен Уиткофф news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1195f96-7eb8-48bb-87b2-9517343e9154/conversions/34bb229f-555d-43be-8ef9-fa359dc27be1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1195f96-7eb8-48bb-87b2-9517343e9154/conversions/34bb229f-555d-43be-8ef9-fa359dc27be1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1195f96-7eb8-48bb-87b2-9517343e9154/conversions/34bb229f-555d-43be-8ef9-fa359dc27be1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1195f96-7eb8-48bb-87b2-9517343e9154/conversions/34bb229f-555d-43be-8ef9-fa359dc27be1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ранее президент Трамп заявлял, что исходя из итогов этой встречи примет решение о санкциях против российской нефти.

Юрий Ушаков, помощник президента России:

"Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис, вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.