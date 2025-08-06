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Ушаков о переговорах Путина с посланником Трампа: Состоялся полезный и конструктивный разговор

Москву с официальным визитом в пятый раз посетил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. В ходе трехчасовых переговоров с президентом России обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Владимир Путин и Стивен Уиткофф

Ранее президент Трамп заявлял, что исходя из итогов этой встречи примет решение о санкциях против российской нефти.

Юрий Ушаков, помощник президента России:

"Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис, вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

Он отметил, что с российской стороны по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы, соответствующие сигналы получены и от президента США Дональда Трампа.

СШАРоссияпереговорыСтивен Уиткофф