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Ушаков о переговорах Путина с посланником Трампа: Состоялся полезный и конструктивный разговор
Москву с официальным визитом в пятый раз посетил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. В ходе трехчасовых переговоров с президентом России обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Ранее президент Трамп заявлял, что исходя из итогов этой встречи примет решение о санкциях против российской нефти.
Юрий Ушаков, помощник президента России:
"Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис, вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.
Он отметил, что с российской стороны по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы, соответствующие сигналы получены и от президента США Дональда Трампа.