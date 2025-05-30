"Услышьте нас! Нам тяжело": как изменилась жизнь в Мьянме после землетрясения

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec68ffe4-5b7d-421c-b3e7-3b5ec99627ce/conversions/2e19a08d-5696-482b-a8dd-ddd8dcb0cf94-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec68ffe4-5b7d-421c-b3e7-3b5ec99627ce/conversions/2e19a08d-5696-482b-a8dd-ddd8dcb0cf94-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec68ffe4-5b7d-421c-b3e7-3b5ec99627ce/conversions/2e19a08d-5696-482b-a8dd-ddd8dcb0cf94-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec68ffe4-5b7d-421c-b3e7-3b5ec99627ce/conversions/2e19a08d-5696-482b-a8dd-ddd8dcb0cf94-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

28 марта 2025 года в Мьянме случилось сильнейшее землетрясение. Его магнитуда составила 7,7 баллов. Это землетрясение стало самым мощным за последние 80 лет. Больше всего в стране пострадало четыре региона.

По словам директора Министерства образования Мьянмы Эй Эй Сан, в результате подземных толчков оказалось разрушено более 1,8 тыс. зданий учреждений образования. К слову, в Мьянме День знаний проходит 1 июня, и к этой дате все должно было быть готово. Но 28 марта в 12:50 произошел первый толчок, а повторный - всего через 12 минут, правда, магнитудой уже 6,4 балла.

Из-за землетрясения многие люди потеряли работу. "Нашей гостинице было 17 лет. Это был мой дом. Лобби, ресепшн, вся административная часть, религиозное помещение - все разрушено. По соседству был и наш ресторан, которого тоже больше нет. У нас есть сеть гостиниц, поэтому всех сотрудников мы отправили в другие города, чтобы они не потеряли работу. Могу сказать, что я потерял смысл жизни", - с сожалением сказал менеджер отеля Тин Ко Латт.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fec10597-5dfd-494d-b371-330c823698bd/conversions/e20afd8b-8795-4aa6-bab1-12ce2d83c267-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fec10597-5dfd-494d-b371-330c823698bd/conversions/e20afd8b-8795-4aa6-bab1-12ce2d83c267-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fec10597-5dfd-494d-b371-330c823698bd/conversions/e20afd8b-8795-4aa6-bab1-12ce2d83c267-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fec10597-5dfd-494d-b371-330c823698bd/conversions/e20afd8b-8795-4aa6-bab1-12ce2d83c267-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мандалай - второй по величине город в стране. Эпицентр землетрясения находился от него неподалеку. Больше всего пострадал пригород, населенный пункт Амарапура, где даже спустя месяцы все еще не могут прийти в себя от произошедшего. Там взрослые и дети живут в прямом смысле на земле. Например, в одной из многодетных семей, где старшему ребенку 23 года, а младшему - 6 лет. Родителям приходится работать за ткацкими станками, которые расставлены по всему участку.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7c52e77-a6f8-4319-be8d-720d8c2cbe77/conversions/6550c0f5-0619-43f6-b92c-9551138b2495-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7c52e77-a6f8-4319-be8d-720d8c2cbe77/conversions/6550c0f5-0619-43f6-b92c-9551138b2495-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7c52e77-a6f8-4319-be8d-720d8c2cbe77/conversions/6550c0f5-0619-43f6-b92c-9551138b2495-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7c52e77-a6f8-4319-be8d-720d8c2cbe77/conversions/6550c0f5-0619-43f6-b92c-9551138b2495-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кхин Ма Йи, жительница г. Амарапура:

"Каждый день приходят волонтеры, мы живем на пожертвования, стоим в очереди и надеемся, что нам хватит. Вся страна находится в руинах, весь народ пострадал. А еще нам особенно тяжело видеть, в каком состоянии оказались наши святыни, символы, пагоды".

Пагода переводится как "священный". Пагода у буддистов - это что-то вроде храма. Такие религиозные центры в Мьянме есть повсюду. Хотя это даже больше философия жизни, чем религия. Местные считают строительство нового монастыря или пагоды лучшим вложением. Можно жить скромно, порой даже слишком, но деньги все равно отдавать на святыню.

Всего более 3,7 тыс. человек погибли во время землетрясения в Мьянме. Домов, сооружений, зданий, сколько сравнялось с землей, здесь не решаются сказать до сих пор, так как не все дома рухнули сразу, в некоторых были трещины, а землетрясения и толчки продолжаются. Для тех, кто остался без крова, есть два варианта.

Первый, как уже отмечалось, - жить просто на земле, буквально рядом со своим прежним домом. А второй - поселиться в местах временного проживания, которые открыли уже на следующий день после землетрясения в отдельных регионах. В таких местах людям приходится ходить в масках в целях безопасности, ведь они несколько месяцев живут буквально в палаточном лагере. 5 тыс. семей вынуждены ютиться в палатках. Люди собрались на сельском футбольном поле. А еще стихия забрала каждого десятого их соседа. Многие жители травмированы.

Но первое, что установили на территории лагеря, - это громкоговоритель, если вдруг ситуация повторится, чтобы успеть предупредить друг друга. Хотя какое предупреждение, если речь идет о стихии, где необходимы секунды на принятие решения? В лагере нет и должной гигиены.

"Город потерял транспорт, логистику, бизнес. Система сломана. В деревне мы все занимаемся сельским хозяйством, у нас было много коров, уток, но они погибли. А то, что осталось, почти все продали, чтобы хоть как-то выжить. Мы фермеры, и от продажи мяса мы имели доход. Сейчас у людей больше нет денег", - рассказала жительница города Амарапура Ньо Ньо Сан.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f534bcb-9fe2-43b5-bb78-4ef1784a854f/conversions/a35848de-9a2e-4866-9a1f-fec0eea1b46f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f534bcb-9fe2-43b5-bb78-4ef1784a854f/conversions/a35848de-9a2e-4866-9a1f-fec0eea1b46f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f534bcb-9fe2-43b5-bb78-4ef1784a854f/conversions/a35848de-9a2e-4866-9a1f-fec0eea1b46f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f534bcb-9fe2-43b5-bb78-4ef1784a854f/conversions/a35848de-9a2e-4866-9a1f-fec0eea1b46f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Другая жительница города Амарапура Ни Ни Вин сообщила, что дома разрушились не у всех, но каждая семья ждет, когда государство разрешит вернуться в собственное жилье. Люди ждут, когда придут специальные службы, которые обследуют стены, потолок, фундамент на безопасность. Те, кому надо заново построить дом, могут потратить на это от одного года до трех лет. В некоторых населенных пунктах из-за подземных толчков нарушилось водоснабжение, у мьянманцев теперь попросту нет нормальной воды в нужном количестве. "Весь мир, услышьте нас! Нам тяжело!" - призвали прийти к ним на помощь жители Мьянмы.

Невольно напрашивается вопрос: откуда после таких потрясений мьянманцы берут силы жить дальше?