Ужасающая трагедия в США: 8 детей погибли при стрельбе в Луизиане

Ужасающая трагедия произошла в Луизиане: в городе Шривпорт в результате стрельбы погибли 8 детей. Самому младшему был всего год, старшему 14 лет. По данным полиции, кровавую расправу устроил 31-летний Шамар Элкинс - отец семерых из убитых детей.

В ходе нападения ранения также получили две женщины, они находятся в критическом состоянии. После преступления мужчина угнал автомобиль и попытался скрыться, но в ходе полицейской погони был застрелен. Правоохранители называют произошедшее бытовым конфликтом с необратимыми последствиями и самым смертоносным случаем массовой стрельбы в США за последние два года.