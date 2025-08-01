3.69 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Узнали, почему предстоящие парламентские выборы в Молдове все больше обрастают скандалами
Автор:Редакция news.by
Чем ближе парламентские выборы в Молдове, тем большим количеством скандалов они обрастают. Стало известно, что спикер парламента пригрозил мэрам городов лишением финансирования, если у правящей партии будет плохой результат на предстоящем голосовании.
В Telegram появилось видеоподтверждение со встречи Игоря Гросу в Швейцарии с диаспорой, где он сам рассказывал про угрозы и агитацию. Парламентские выборы осенью в Молдове станут объектом прямых манипуляций и со стороны Брюсселя.
Напомним, что ранее глава ЦИК Молдовы Анжелика Караман заявила о праве стран ЕС вмешиваться в выборы в республике. Она указала, что даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, это не считается в Молдове формой электоральной коррупции.