Узнали, почему предстоящие парламентские выборы в Молдове все больше обрастают скандалами

Чем ближе парламентские выборы в Молдове, тем большим количеством скандалов они обрастают. Стало известно, что спикер парламента пригрозил мэрам городов лишением финансирования, если у правящей партии будет плохой результат на предстоящем голосовании.

В Telegram появилось видеоподтверждение со встречи Игоря Гросу в Швейцарии с диаспорой, где он сам рассказывал про угрозы и агитацию. Парламентские выборы осенью в Молдове станут объектом прямых манипуляций и со стороны Брюсселя.