Узнали цену. В Китае планируют запустить массовое производство летающих автомобилей в 2026 году

Китайский производитель электрокаров XPeng планирует первым в мире запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей, заявил генеральный директор компании Хэ Сяопэн. Об этом информирует РИА Новости.

"Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 году", - приводит слова Хэ Сяопэна агентство Синьхуа.

По его словам, компания строит такие планы на фоне развития экономики полетов на низких высотах в Китае благодаря политическим мерам поддержки. Хэ Сяопэн добавил, что если работы будут идти по графику, то XPeng "станет первой в мире компанией, которая начнет массовое производство летающих автомобилей".

Как следует из опубликованного на этой неделе плана экономического и социального развития КНР на 2025 год, власти страны планируют расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов. "Следует непрерывно наращивать возможности по контролю над безопасностью полетов на малых высотах и по устранению связанных с ними рисков, с учетом местных условий расширять сферы применения низковысотных летательных аппаратов", - говорится в документе, опубликованном 5 марта, в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В конце 2024 года в XPeng заявляли, что компания планирует завершить строительство завода по производству летающих автомобилей в III квартале 2025 года.

Ранее вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань заявил РИА Новости, что XPeng планирует предпродажи XPeng Aeroht - модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае, а в будущем последовательно продвигать и на мировом рынке.