В 18:00 по минскому времени Китай встречает Новый год

От Кирибати дальше по миру Новый год продолжает шествовать по планете. В 18:00 по минскому времени 2026 год встречают в Китае. Чуть раньше отгремели красочные фейерверки в Новой Зеландии и Австралии.

А в Нью-Йорке проверили готовность знаменитого хрустального шара, спуск которого происходит за минуту до полуночи и знаменует начало нового года.

