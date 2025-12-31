3.71 BYN
В 18:00 по минскому времени Китай встречает Новый год
Автор:Редакция news.by
От Кирибати дальше по миру Новый год продолжает шествовать по планете. В 18:00 по минскому времени 2026 год встречают в Китае. Чуть раньше отгремели красочные фейерверки в Новой Зеландии и Австралии.
А в Нью-Йорке проверили готовность знаменитого хрустального шара, спуск которого происходит за минуту до полуночи и знаменует начало нового года.
Нынешнее празднование будет особенным: в полночь шар традиционно опустится, но через 4 минуты поднимется снова - уже в цветах национального флага в честь 250-летия независимости Соединенных Штатов, которое страна будет праздновать в 2026 году.