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В 20 км от Дамаска замечены израильские танки
Израильские танки выдвинулись за пределы буферной зоны вдоль границы с Сирией и были замечены примерно в 20 км от Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.
Как отмечает телеканал, танки продвинулись за пределы буферной зоны, в которую Израиль перебросил войска ранее на этой неделе, и дислоцировались возле населенного пункта Катана, расположенного в 21 км от столицы Сирии. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировала эту информацию, указывает Al Mayadeen.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что пехота и бронетанковые войска размещены вдоль границы с Сирией для обороны, десантники находятся в буферной зоне для предотвращения угроз.
Утром 8 декабря армия Израиля заявила о развертывании своих сил в буферной зоне на границе с Сирией. Как пояснил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, эти действия предприняты в связи с последними событиями в арабской республике, носят оборонительный характер и являются временной мерой, пишет БЕЛТА.
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