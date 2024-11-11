В 20 км от Дамаска замечены израильские танки

Израильские танки выдвинулись за пределы буферной зоны вдоль границы с Сирией и были замечены примерно в 20 км от Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

Как отмечает телеканал, танки продвинулись за пределы буферной зоны, в которую Израиль перебросил войска ранее на этой неделе, и дислоцировались возле населенного пункта Катана, расположенного в 21 км от столицы Сирии. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировала эту информацию, указывает Al Mayadeen.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что пехота и бронетанковые войска размещены вдоль границы с Сирией для обороны, десантники находятся в буферной зоне для предотвращения угроз.