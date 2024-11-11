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В 2024 году во Франции обанкротилось свыше 66 тыс. компаний

Пятая Республика погружается в кризис. В 2024 году во Франции обанкротились свыше 66 тысяч компаний. Это абсолютный рекорд с 2009 года. Под угрозой оказались 260 тысяч рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные отчета местной экономической компании.

Уточняется, что банкротств на 28 % больше, чем в 2019-м - "базисном" году перед кризисом пандемии коронавируса.

Такую неутешительную статистику аналитики связывают с экономическим спадом, инфляцией и ростом процентных ставок, а также неопределенной экономической политикой.

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