В 2024 году во Франции обанкротилось свыше 66 тыс. компаний

Пятая Республика погружается в кризис. В 2024 году во Франции обанкротились свыше 66 тысяч компаний. Это абсолютный рекорд с 2009 года. Под угрозой оказались 260 тысяч рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные отчета местной экономической компании.