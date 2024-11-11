3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В 2024 году во Франции обанкротилось свыше 66 тыс. компаний
Пятая Республика погружается в кризис. В 2024 году во Франции обанкротились свыше 66 тысяч компаний. Это абсолютный рекорд с 2009 года. Под угрозой оказались 260 тысяч рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные отчета местной экономической компании.
Уточняется, что банкротств на 28 % больше, чем в 2019-м - "базисном" году перед кризисом пандемии коронавируса.
Такую неутешительную статистику аналитики связывают с экономическим спадом, инфляцией и ростом процентных ставок, а также неопределенной экономической политикой.
Президент
Все
Президент Беларуси поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений
Александр Лукашенко призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам
Лукашенко поставил задачу Минздраву: принять дополнительные меры для профилактики эпидемий
Лукашенко отметил, что переработке мусора в 2025 году будет уделено особое внимание
Политика
Все
Общество
Все
14 января в Минске Сергей Алейник проведет личный прием граждан
Игроки хоккейной команды Президента провели мастер-класс для ребят Городейской школы-интерната
Въезда в ЕС ожидают почти 2 200 легковушек. В таможне напомнили об электронной очереди
В Беларуси растет спрос на электроэнергию. Депутат рассказала, с чем это связано
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все