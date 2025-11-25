3.70 BYN
В 2025 году военный бюджет Польши составит 4,7 % ВВП, отчего уже страдает социальная система страны
Продолжает грезить о глобальной милитаризации и польский режим. В 2025 году военный бюджет обещает стать рекордным - более 46 млрд долларов или 4,7 % ВВП.
Вот только в Варшаве на фоне оружейной гонки явно позабыли о своих гражданах. Как итог уровень инфляции продолжает расти, а социальная система страны разваливается на глазах.
На фоне нехватки финансирования больницы отменяют плановые операции, приостанавливают прием новых пациентов и переносят лечение на 2026 год.
Не лучше дела и с демографией - поляки, чьи зарплаты плетутся в самом хвосте европейских рейтингов, не спешат рожать. Дела обстоят так плохо, что по всей Польше закрывают родильные отделения и детские сады.
Цены же буквально на все растут как на дрожжах - бутылка воды уже сравнялась в стоимости с бензином.
Белорусская семья, переехавшая в Польшу, подбила сумму, в которую обходится жизнь во Вроцлаве, и глава семьи ужаснулся: "Я оплатил все счета, жилье, детский сад и питание в нем. Я в шоке. И так каждый месяц. Посчитав общую сумму затрат, получается 15 тыс. 525 злотых или 3631 евро".
Судя по всему, ситуация в стране в дальнейшем будет лишь ухудшаться. На фоне рекордно низкой рождаемости демографы бьют в набат. Если тенденция сохранится, то к 2060 году население Польши сократиться примерно на 9 млн человек, т. е. почти на четверть.