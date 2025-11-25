Продолжает грезить о глобальной милитаризации и польский режим. В 2025 году военный бюджет обещает стать рекордным - более 46 млрд долларов или 4,7 % ВВП.

Вот только в Варшаве на фоне оружейной гонки явно позабыли о своих гражданах. Как итог уровень инфляции продолжает расти, а социальная система страны разваливается на глазах.

На фоне нехватки финансирования больницы отменяют плановые операции, приостанавливают прием новых пациентов и переносят лечение на 2026 год.

Не лучше дела и с демографией - поляки, чьи зарплаты плетутся в самом хвосте европейских рейтингов, не спешат рожать. Дела обстоят так плохо, что по всей Польше закрывают родильные отделения и детские сады.

Цены же буквально на все растут как на дрожжах - бутылка воды уже сравнялась в стоимости с бензином.

Белорусская семья, переехавшая в Польшу, подбила сумму, в которую обходится жизнь во Вроцлаве, и глава семьи ужаснулся: "Я оплатил все счета, жилье, детский сад и питание в нем. Я в шоке. И так каждый месяц. Посчитав общую сумму затрат, получается 15 тыс. 525 злотых или 3631 евро".