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В Абхазии планируют отозвать ратификацию соглашения с Россией

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Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения с Российской Федерацией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

Представители оппозиции в Абхазии полностью взяли под контроль здание парламента.

Сотрудники силовых структур, которые находились внутри здания парламента и обеспечивали соблюдение порядка, начали выходить на улицу.

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа, по словам корреспондента ТАСС, находится у здания парламента.

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