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В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
В Абхазии представители оппозиции, которые устроили акцию протеста, прорвались на территорию парламента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Известно, что манифестанты протаранили на автомобиле металлические ограждения. Также они стали бросать в представителей правоохранительных органов камни и палки. Стражи порядка принимают меры по противодействию противоправным действиям.
Как передает корреспондент ТАСС, позже сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить протестующих у парламента Абхазии. К месту прорыва металлического ограждения подогнали пожарную машину, чтобы предотвратить проникновение оппозиционеров внутрь.
Протестующие выступают против ратификации межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории республики.
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