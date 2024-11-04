В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента

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В Абхазии представители оппозиции, которые устроили акцию протеста, прорвались на территорию парламента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Известно, что манифестанты протаранили на автомобиле металлические ограждения. Также они стали бросать в представителей правоохранительных органов камни и палки. Стражи порядка принимают меры по противодействию противоправным действиям.

Как передает корреспондент ТАСС, позже сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить протестующих у парламента Абхазии. К месту прорыва металлического ограждения подогнали пожарную машину, чтобы предотвратить проникновение оппозиционеров внутрь.