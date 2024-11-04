ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента

Изображение
Скриншот видео РИА Новости

В Абхазии представители оппозиции, которые устроили акцию протеста, прорвались на территорию парламента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Известно, что манифестанты протаранили на автомобиле металлические ограждения. Также они стали бросать в представителей правоохранительных органов камни и палки. Стражи порядка принимают меры по противодействию противоправным действиям.

Как передает корреспондент ТАСС, позже сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить протестующих у парламента Абхазии. К месту прорыва металлического ограждения подогнали пожарную машину, чтобы предотвратить проникновение оппозиционеров внутрь.

Протестующие выступают против ратификации межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории республики.

протесты в АбхазииАбхазия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все