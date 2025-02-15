В Абхазии стартовали выборы президента

На пост главы государства претендуют пять человек - известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тыс. человек.