3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Абхазии стартовали выборы президента
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24a7cab7-4bb2-4d83-b5f0-85c9907b092e/conversions/5f25af24-766e-43e2-8eae-07484f869bad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24a7cab7-4bb2-4d83-b5f0-85c9907b092e/conversions/5f25af24-766e-43e2-8eae-07484f869bad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24a7cab7-4bb2-4d83-b5f0-85c9907b092e/conversions/5f25af24-766e-43e2-8eae-07484f869bad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24a7cab7-4bb2-4d83-b5f0-85c9907b092e/conversions/5f25af24-766e-43e2-8eae-07484f869bad-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПредварительные итоги голосования станут известны 16 февраля
В Абхазии стартовали выборы президентаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24a7cab7-4bb2-4d83-b5f0-85c9907b092e/conversions/5f25af24-766e-43e2-8eae-07484f869bad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24a7cab7-4bb2-4d83-b5f0-85c9907b092e/conversions/5f25af24-766e-43e2-8eae-07484f869bad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24a7cab7-4bb2-4d83-b5f0-85c9907b092e/conversions/5f25af24-766e-43e2-8eae-07484f869bad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24a7cab7-4bb2-4d83-b5f0-85c9907b092e/conversions/5f25af24-766e-43e2-8eae-07484f869bad-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Абхазии стартовали президентские выборы, пишет РИА Новости. Избирательные пункты открыли свои двери для жителей республики.
На пост главы государства претендуют пять человек - известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тыс. человек.
Предварительные итоги голосования станут известны 16 февраля.