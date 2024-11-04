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В Абхазии во время беспорядков пострадали 8 человек

В Абхазии во время беспорядков пострадали 8 человек

Восемь человек, по предварительным данным, пострадали при проведении оппозицией в Абхазии акции протеста против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестициях у комплекса правительственных зданий.

Семерым назначено амбулаторное лечение, один остается в больнице, сообщило ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Абхазии.

"Восемь человек было доставлено в Республиканскую больницу. На данный момент времени один человек остается в медучреждений под наблюдением, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

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