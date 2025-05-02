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В аэропорту Бухареста задержали, а после депортировали корреспондента RT Чея Боуза
В аэропорту Бухареста задержали, а после депортировали корреспондента RT Чея Боуза. Он прилетел освещать президентские выборы, которые пройдут уже 4 мая.
Полицейские вывели Боуза из самолета сразу после приземления и допросили.
Румыния преследует и запугивает тех, кто мешает продвигать ее фейки о "вмешательстве России" в выборы. Так старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли прокомментировал задержание и депортацию Боуза из Бухареста.
Джордж Самуэли, старший научный сотрудник Института глобальной политики (Великобритания):
"Это элемент практикуемого в Румынии преследования и запугивания всякого, кто стоит на пути транслирования конкретных желаемых установок, согласно которым существует некая ужасная чудовищная "угроза" со стороны России - российское вмешательство. Никаких доказательств этому нет, но властям нужно преподносить это таким образом, поскольку итоги этих выборов вполне вероятно, не порадуют ЕC и румынскую правящую элиту: победу, скорее всего, одержит кандидат, который ставит на первое место национальные интересы".
Отметим, Боуз - ирландец, гражданин ЕС. Его не имели права не впускать в Румынию. А европейские санкции не запрещают RT осуществлять журналистскую деятельность. Объективная работа могла стать одной из причин, почему румынские силовики не впустили его в страну для освещения выборов, так отреагировала на происходящее официальный представитель МИД России Мария Захарова.