В аэропорту Бухареста задержали, а после депортировали корреспондента RT Чея Боуза. Он прилетел освещать президентские выборы, которые пройдут уже 4 мая.

Полицейские вывели Боуза из самолета сразу после приземления и допросили.

Румыния преследует и запугивает тех, кто мешает продвигать ее фейки о "вмешательстве России" в выборы. Так старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли прокомментировал задержание и депортацию Боуза из Бухареста.

Джордж Самуэли, старший научный сотрудник Института глобальной политики (Великобритания):

"Это элемент практикуемого в Румынии преследования и запугивания всякого, кто стоит на пути транслирования конкретных желаемых установок, согласно которым существует некая ужасная чудовищная "угроза" со стороны России - российское вмешательство. Никаких доказательств этому нет, но властям нужно преподносить это таким образом, поскольку итоги этих выборов вполне вероятно, не порадуют ЕC и румынскую правящую элиту: победу, скорее всего, одержит кандидат, который ставит на первое место национальные интересы".