В аэропорту Дели столкнулись два пассажирских самолета

В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели (Индия) на земле столкнулись два самолета с пассажирами на борту, сообщает газета The Times of India.

По данным издания, самолет авиакомпании SpiceJet, двигаясь по рулежной дорожке, врезался в стоящий самолет авиакомпании Akasa Air. В результате инцидента оба самолета получили повреждения. Сообщений о пострадавших на борту не поступало.

Воздушные суда проверяют специалисты.

