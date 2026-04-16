В аэропорту Дели столкнулись два пассажирских самолета
Автор:Редакция news.by
В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели (Индия) на земле столкнулись два самолета с пассажирами на борту, сообщает газета The Times of India.
По данным издания, самолет авиакомпании SpiceJet, двигаясь по рулежной дорожке, врезался в стоящий самолет авиакомпании Akasa Air. В результате инцидента оба самолета получили повреждения. Сообщений о пострадавших на борту не поступало.
Воздушные суда проверяют специалисты.
Фото Timesofindia