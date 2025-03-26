В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Что известно на данный момент

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91482895-1fc8-4889-9d34-ca8e72b8710e/conversions/111d6a2f-19e9-430d-a95b-2082a439c6cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91482895-1fc8-4889-9d34-ca8e72b8710e/conversions/111d6a2f-19e9-430d-a95b-2082a439c6cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91482895-1fc8-4889-9d34-ca8e72b8710e/conversions/111d6a2f-19e9-430d-a95b-2082a439c6cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91482895-1fc8-4889-9d34-ca8e72b8710e/conversions/111d6a2f-19e9-430d-a95b-2082a439c6cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии в составе Молдовы, была задержана вечером 25 марта в аэропорту Кишинева Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК). Задержание произошло, когда она пыталась вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса для обсуждения вопросов, важных для автономии.

По данным Генпрокуратуры Молдовы, Гуцул находилась в статусе лица, которому запрещен выезд из страны, что стало основанием для ее задержания. НЦБК сообщил, что она была задержана на 72 часа, а в ближайшее время ей должны предъявить обвинения и запросить арест в суде.

Задержание связано с уголовным делом о нарушениях при финансировании запрещенной в Молдове партии "Шор". Евгению Гуцул обвиняют в получении средств от организованной преступной группы для финансирования своей избирательной кампании в 2023 году, а также в координации протестов в Кишиневе в 2022 году. Сама Гуцул отрицает обвинения, называя их политически мотивированными и связывая с давлением со стороны президента Молдавии Майи Санду.

Реакция политиков

Кремль: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил задержание, назвав его "неприкрытым давлением" на политических конкурентов Майи Санду. Он призвал Кишинев прекратить такие методы и обеспечить свободу действий всем политическим силам.

МИД России: Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду на соблюдение законности и демократических принципов в деле Гуцул, отметив, что в Молдове усиливается давление на политиков и журналистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией.

Илан Шор: Молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа", назвал задержание "беспределом" и частью кампании по отчету перед Западом. Он утверждает, что законных оснований для задержания нет, и связывает его с указаниями властей.

Виктор Петров: Замглавы Гагаузии охарактеризовал задержание как давление на оппозицию перед парламентскими выборами, предположив, что за ним последуют аресты других оппозиционеров. Он назвал это серьезным прецедентом, требующим оценки международных организаций и России.

Денис Уланов: Депутат парламента Молдовы от блока "Победа" заявил, что причин для задержания нет, и выразил недоумение, указав на отсутствие оснований, таких как попытка повлиять на свидетелей или уклониться от следствия.

"Возрождение": Молдавская партия "Возрождение" осудила действия властей, поддержав позицию о политическом давлении.

Гагаузский парламент: Парламент Гагаузии выразил протест в связи с незаконным задержанием главы автономии Евгении Гуцул по сфабрикованному делу, говорится в заявлении Народного собрания автономии. Депутаты отмечают, что задержание Гуцул - это очередной шаг центральных властей Кишинева по эскалации давления на автономию.

Что происходит сейчас в Гагаузии

После задержания Евгении Гуцул ситуация в Гагаузии накалилась. Власти Молдовы начали стягивать дополнительные полицейские силы в Комрат (административный центр автономии), что, по словам замглавы Гагаузии Виктора Петрова, может привести к блокировке города.

Жители автономии вышли на митинги в поддержку Гуцул, а Народное собрание Гагаузии созвало 26 марта экстренное заседание для обсуждения ситуации. Советник Гуцул Юрий Кузнецов заявил, что власти автономии намерены доказывать незаконность задержания и готовят акции протеста как в Гагаузии, так и в Кишиневе, где будут приняты резолюции в ее поддержку.