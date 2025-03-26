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В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Что известно на данный момент
Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии в составе Молдовы, была задержана вечером 25 марта в аэропорту Кишинева Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК). Задержание произошло, когда она пыталась вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса для обсуждения вопросов, важных для автономии.
По данным Генпрокуратуры Молдовы, Гуцул находилась в статусе лица, которому запрещен выезд из страны, что стало основанием для ее задержания. НЦБК сообщил, что она была задержана на 72 часа, а в ближайшее время ей должны предъявить обвинения и запросить арест в суде.
Задержание связано с уголовным делом о нарушениях при финансировании запрещенной в Молдове партии "Шор". Евгению Гуцул обвиняют в получении средств от организованной преступной группы для финансирования своей избирательной кампании в 2023 году, а также в координации протестов в Кишиневе в 2022 году. Сама Гуцул отрицает обвинения, называя их политически мотивированными и связывая с давлением со стороны президента Молдавии Майи Санду.
Реакция политиков
Кремль: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил задержание, назвав его "неприкрытым давлением" на политических конкурентов Майи Санду. Он призвал Кишинев прекратить такие методы и обеспечить свободу действий всем политическим силам.
МИД России: Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду на соблюдение законности и демократических принципов в деле Гуцул, отметив, что в Молдове усиливается давление на политиков и журналистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией.
Илан Шор: Молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа", назвал задержание "беспределом" и частью кампании по отчету перед Западом. Он утверждает, что законных оснований для задержания нет, и связывает его с указаниями властей.
Виктор Петров: Замглавы Гагаузии охарактеризовал задержание как давление на оппозицию перед парламентскими выборами, предположив, что за ним последуют аресты других оппозиционеров. Он назвал это серьезным прецедентом, требующим оценки международных организаций и России.
Денис Уланов: Депутат парламента Молдовы от блока "Победа" заявил, что причин для задержания нет, и выразил недоумение, указав на отсутствие оснований, таких как попытка повлиять на свидетелей или уклониться от следствия.
"Возрождение": Молдавская партия "Возрождение" осудила действия властей, поддержав позицию о политическом давлении.
Гагаузский парламент: Парламент Гагаузии выразил протест в связи с незаконным задержанием главы автономии Евгении Гуцул по сфабрикованному делу, говорится в заявлении Народного собрания автономии. Депутаты отмечают, что задержание Гуцул - это очередной шаг центральных властей Кишинева по эскалации давления на автономию.
Что происходит сейчас в Гагаузии
После задержания Евгении Гуцул ситуация в Гагаузии накалилась. Власти Молдовы начали стягивать дополнительные полицейские силы в Комрат (административный центр автономии), что, по словам замглавы Гагаузии Виктора Петрова, может привести к блокировке города.
Жители автономии вышли на митинги в поддержку Гуцул, а Народное собрание Гагаузии созвало 26 марта экстренное заседание для обсуждения ситуации. Советник Гуцул Юрий Кузнецов заявил, что власти автономии намерены доказывать незаконность задержания и готовят акции протеста как в Гагаузии, так и в Кишиневе, где будут приняты резолюции в ее поддержку.
Гагаузия, традиционно ориентированная на сближение с Россией, находится в напряженных отношениях с центральными властями Молдовы, которые придерживаются курса на евроинтеграцию. Задержание Евгении Гуцул воспринимается местными политиками как попытка Кишинева усилить контроль над автономией и подавить оппозицию перед выборами. На фоне этого в регионе усиливаются протестные настроения, а ситуация остается нестабильной.