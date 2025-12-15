3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
В аэропорту Нью-Дели отменили около 100 рейсов из-за густого смога
Автор:Редакция news.by
В Нью-Дели густой смог вновь стал причиной транспортного коллапса. В столичном аэропорту Индии отменены около сотни авиарейсов, более 300 задержаны.
Ситуация осложнилась в выходные, когда уровень загрязнения воздуха достиг критических отметок. Видимость на взлетно-посадочных полосах снизилась до минимума.
В рамках экстренных мер власти запретили въезд старых дизельных грузовиков, приостановили все строительные работы, включая проекты общественной инфраструктуры, а также перевели школы на гибридный формат обучения.