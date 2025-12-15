Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В аэропорту Нью-Дели отменили около 100 рейсов из-за густого смога

В Нью-Дели густой смог вновь стал причиной транспортного коллапса. В столичном аэропорту Индии отменены около сотни авиарейсов, более 300 задержаны.

Ситуация осложнилась в выходные, когда уровень загрязнения воздуха достиг критических отметок. Видимость на взлетно-посадочных полосах снизилась до минимума.

В рамках экстренных мер власти запретили въезд старых дизельных грузовиков, приостановили все строительные работы, включая проекты общественной инфраструктуры, а также перевели школы на гибридный формат обучения.

Разделы:

В мире

Теги:

Индия