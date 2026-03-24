В аэропорту Нью-Йорка самолет врезался в пожарную машину: погибли оба пилота

В Сети появились кадры столкновения пассажирского самолета и пожарной машины в аэропорту Нью-Йорка. В результате трагедии, напомним, погибли оба пилота воздушного судна. Еще десятки людей получили ранения. На борту находились 72 пассажира и четыре члена экипажа.



Столкновение произошло, когда судно завершало посадку и двигалось со скоростью около 40 километров в час. Продолжается расследование обстоятельств инцидента.