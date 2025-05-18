В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров: погибла женщина

В зоне вылета египетского аэропорта Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров. Погибла гражданка Казахстана, травмированы еще две женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя казахстанского МИД Айбека Смадиярова.

По данным официального представителя, ЧП произошло, когда пассажиры ожидали посадку на рейс. На людей упал рекламный щит. Гражданка Казахстана получила несовместимые с жизнью травмы. "Еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", - сообщил Айбек Смадияров.

Египетская сторона уже выразила искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. "Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию", - дополнил Смадияров.