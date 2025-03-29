В Афганистане призвали возобновить работу школ для девочек

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Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призвал власти страны к возобновлению работы образовательных центров для девочек и отмене ограничений на работу для женщин, пишет РИА Новости.

В своем послании к афганскому народу по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр, размещенном в соцсети X, Карзай назвал закрытые для девушек школы и университеты основными препятствиями на пути к национальному прогрессу. По словам Карзая, только с помощью науки и знаний молодежь страны сможет стать независимой и сделать свою родину самодостаточной.

"Сохраняющиеся ограничения являются серьезным препятствием на пути развития государства. Сыновья и дочери этой страны могут освободить ее от зависимости и помочь ей перейти на рельсы самообеспечения, но только с помощью образования и знаний", - отметил политик.