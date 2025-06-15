В афинском пригороде в море упал вертолет

В море в афинском курортном пригороде Вульягмени упал вертолет. На борту были 5 человек, погибших нет. Об этом сообщил греческий телеканал Skai, пишет ТАСС.

По его данным, вертолет упал в бухте Вульягмени недалеко от берега. Сразу же была начата спасательная операция, в ходе которой были использованы надувные шлюпки. Как сообщили в скорой помощи, четыре человека получили легкие травмы и ушибы.

Вертолет упал во время взлета с яхты, стоящей в бухте Вульягмени. Он направлялся на остров Миконос.