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В Алуште сухая трава горит на площади 5 га
Автор:Редакция news.by
В Алуште сухая трава горит на площади 5 гаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76fbc532-c34c-41ca-b35c-1d6fc86cd79f/conversions/c19454eb-12f8-4207-a062-841b2e1f2f97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76fbc532-c34c-41ca-b35c-1d6fc86cd79f/conversions/c19454eb-12f8-4207-a062-841b2e1f2f97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76fbc532-c34c-41ca-b35c-1d6fc86cd79f/conversions/c19454eb-12f8-4207-a062-841b2e1f2f97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76fbc532-c34c-41ca-b35c-1d6fc86cd79f/conversions/c19454eb-12f8-4207-a062-841b2e1f2f97-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Алуште площадь пожара сухой травы увеличилась до 5 га, к его тушению направлены два вертолета Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы министерства, уже выполнено шесть сбросов воды общей массой 18 т. Увеличение площади пожара связано с сильным ветром и труднодоступной местностью. Однако дальнейшего распространения огня удалось избежать, и угрозы для населенного пункта нет.
Пожар возник вблизи поселка Лазурное, изначально его площадь составляла около 1 га. В настоящее время силы пожарных распределены по периметру очага возгорания. Для тушения задействованы 225 специалистов и 33 единицы техники.
Фото МЧС России