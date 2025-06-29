В Алуште сухая трава горит на площади 5 га

В Алуште площадь пожара сухой травы увеличилась до 5 га, к его тушению направлены два вертолета Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы министерства, уже выполнено шесть сбросов воды общей массой 18 т. Увеличение площади пожара связано с сильным ветром и труднодоступной местностью. Однако дальнейшего распространения огня удалось избежать, и угрозы для населенного пункта нет.

Пожар возник вблизи поселка Лазурное, изначально его площадь составляла около 1 га. В настоящее время силы пожарных распределены по периметру очага возгорания. Для тушения задействованы 225 специалистов и 33 единицы техники.