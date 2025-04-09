В американском конгрессе намерены отменить глобальные пошлины Трампа

Но аппетиты лидера Белого дома тем временем лишь растут. Дополнительные пошлины против Китая - 104 % - Вашингтон вводит с 9 апреля. Трамп намерен добиться от Пекина выгодных торговых сделок взамен на отмену тарифов. Республиканец заявил, что более 70 стран уже готовы договариваться о смягчении ввозных платежей.