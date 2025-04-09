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В американском конгрессе намерены отменить глобальные пошлины Трампа

В американском конгрессе намерены отменить глобальные пошлины Трампа. Соответствующую двухпартийную резолюцию на рассмотрение вносит сенатор-демократ Рон Вайден.

Но аппетиты лидера Белого дома тем временем лишь растут. Дополнительные пошлины против Китая - 104 % - Вашингтон вводит с 9 апреля. Трамп намерен добиться от Пекина выгодных торговых сделок взамен на отмену тарифов. Республиканец заявил, что более 70 стран уже готовы договариваться о смягчении ввозных платежей.

Перед Евросоюзом Трамп поставил ультиматум: либо дальнейшие пошлины, либо покупка Брюсселем американских энергоносителей на сумму 350 млрд долларов. В ответ ЕС начал рассмотрение введения тарифов против США в размере до 25 %.

пошлиныТрамп