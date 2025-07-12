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В Анкаре в многоэтажном доме произошел пожар
Автор:Редакция news.by
В Анкаре в многоэтажном доме произошел пожарnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-xl-___webp_1920.webp 1920w
В многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре произошел пожар. Три человека, включая трехмесячного ребенка, погибли. Пожарные четыре часа боролись с огнем, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.
"В 26-этажном здании в районе Чанкая в Анкаре произошел пожар. По предварительным данным, в огне погибли три человека, в том числе 3,5-месячный ребенок. Пожар был взят под контроль после того, как команды работали около четырех часов", - передал телеканал.
По информации, полученной от пожарной бригады, 39 человек, в том числе 7 пожарных, пострадали в результате отравления дымом.