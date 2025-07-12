В Анкаре в многоэтажном доме произошел пожар

В многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре произошел пожар. Три человека, включая трехмесячного ребенка, погибли. Пожарные четыре часа боролись с огнем, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

"В 26-этажном здании в районе Чанкая в Анкаре произошел пожар. По предварительным данным, в огне погибли три человека, в том числе 3,5-месячный ребенок. Пожар был взят под контроль после того, как команды работали около четырех часов", - передал телеканал.