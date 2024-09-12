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В Аргентине студенты протестуют против вето на законопроект о финансировании вузов

Молодежь Аргентины вновь протестует.

Тысячи молодых людей собрались в центре Буэнос-Айреса, требуя заблокировать вето президента, наложенное на законопроект о финансировании вузов.

Демонстранты перекрыли входы в здания как минимум 12 факультетов различных учреждений образования.

Парламент не смог преодолеть президентское вето на законопроект об индексации финансирования университетов. После чего профсоюзы преподавателей аргентинских вузов также объявили забастовку.

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