В Арктике площадь морского льда в марте оказалась рекордно низкой за последние 47 лет

Площадь морского льда в Арктике в марте 2025 года оказалась рекордно низкой как минимум за последние 47 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейскую Службу по изменению климата "Коперник".

"Площадь морского арктического льда в марте достигла рекордно низкого месячного уровня за последние 47 лет спутниковых наблюдений, она была на 6 % меньше среднего уровня [для марта]. Это 4-й месяц подряд, в который регистрируется рекордно низкий уровень площади морского льда", - говорится в сообщении.

Как правило, площадь морского льда в Арктике достигает максимума именно в марте. В 2025 году этот показатель оказался на рекордно низком уровне.

Также в службе сообщили, что средняя температура воздуха у поверхности земли в марте 2025 года составила 14,06 градуса Цельсия, что на 0,65 градуса выше среднего показателя за период с 1991 года по 2020 год и на 1,6 градуса выше, чем в доиндустриальный период. Таким образом, март 2025 года стал вторым самым теплым мартом в истории метеонаблюдений.