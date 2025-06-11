В Армении 2 человека погибли и 10 ранены из-за взрыва газа

Взрыв газа произошел в одном из зданий города Чамбарак Гегаркуникской области Армении. В результате происшествия два человека погибли, еще 10 ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД страны.

Отмечается, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного центра кризисного управления Гегаркуникской области в среду утром. На место выехали отряды пожарных-спасателей и кинологи.

"По предварительным данным, в одном из зданий на улице Тиграна Великого в Чамбараке (в 160 км от Еревана) произошел взрыв газа, что привело к обрушению. Обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. Частично обрушились квартиры в соседнем подъезде. Два человека погибли, 10 доставлены в медицинский центр", - говорится в сообщении.