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В Армении 2 человека погибли и 10 ранены из-за взрыва газа
Взрыв газа произошел в одном из зданий города Чамбарак Гегаркуникской области Армении. В результате происшествия два человека погибли, еще 10 ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД страны.
Отмечается, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного центра кризисного управления Гегаркуникской области в среду утром. На место выехали отряды пожарных-спасателей и кинологи.
"По предварительным данным, в одном из зданий на улице Тиграна Великого в Чамбараке (в 160 км от Еревана) произошел взрыв газа, что привело к обрушению. Обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. Частично обрушились квартиры в соседнем подъезде. Два человека погибли, 10 доставлены в медицинский центр", - говорится в сообщении.
В МВД Армении сообщили, что еще троих людей ищут под завалами.