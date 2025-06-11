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В Армении число погибших при взрыве газа в здании выросло до 4
В Армении число погибших при взрыве газа в здании выросло до 4news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43185bdb-7102-4b4e-ae8b-9be94f6f9876/conversions/ff8bf6c8-dc23-4cea-9988-9ac574e4222c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном здании в городе Чамбарак Гегаркуникской области Армении выросло до четырех. Об этом сообщает спасательная служба страны, пишет РИА Новости.
Ранее в ведомстве заявляли о трех погибших и десяти раненых.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. Число погибших достигло четырех", - говорится в сообщении.
В среду, 11 июня, в одном из зданий в Чамбараке, в 160 километрах от Еревана, произошел взрыв газа, что привело к обрушению. По данным спасательной службы, обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах.