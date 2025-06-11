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В Армении число погибших при взрыве газа в здании выросло до 4

В Армении число погибших при взрыве газа в здании выросло до 4

Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном здании в городе Чамбарак Гегаркуникской области Армении выросло до четырех. Об этом сообщает спасательная служба страны, пишет РИА Новости.

Ранее в ведомстве заявляли о трех погибших и десяти раненых.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. Число погибших достигло четырех", - говорится в сообщении.

В среду, 11 июня, в одном из зданий в Чамбараке, в 160 километрах от Еревана, произошел взрыв газа, что привело к обрушению. По данным спасательной службы, обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах.

Армениявзрыв газапроисшествие