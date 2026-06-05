В Армении накануне парламентских выборов задержали представителей оппозиционной партии

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. 5 июня в местных СМИ стали появляться новости о задержаниях ряда видных представителей Республиканской партии, оппонирующей правящей.

Первым был задержан экс-глава Департамента управления госимуществом: он подозревается в даче или получении предвыборной взятки.

Почти одновременно появилась информация о решении задержать заместителя председателя Республиканской партии в рамках расследования дела об отмывании денег.