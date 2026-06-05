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В Армении накануне парламентских выборов задержали представителей оппозиционной партии
Автор:Редакция news.by
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. 5 июня в местных СМИ стали появляться новости о задержаниях ряда видных представителей Республиканской партии, оппонирующей правящей.
Первым был задержан экс-глава Департамента управления госимуществом: он подозревается в даче или получении предвыборной взятки.
Почти одновременно появилась информация о решении задержать заместителя председателя Республиканской партии в рамках расследования дела об отмывании денег.
Кроме того, Следственный комитет объявил о задержании бывшего ректора университета имени Брюсова и еще пятерых человек.