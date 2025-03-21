В Астане открыли первый магазин товаров для дома, произведенных в Беларуси

В Астане открылся первый магазин товаров для дома белорусского производства. Там представлены высококачественные изделия из белорусского льна, хлопка и не только. Об этом сообщает БЕЛТА.

Новый магазин предлагает жителям и гостям казахстанской столицы широкий выбор продукции от ведущих белорусских предприятий, в частности Оршанского льнокомбината и Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения. На полках магазина - постельное белье, кухонные и банные полотенца, пледы и покрывала, косметика белорусского выпуска и другие товары.

Как считают в концерне "Беллегпром", открытие магазина обещает стать значимым шагом в укреплении торгово-экономических связей между Казахстаном и Беларусью, предоставляя местному потребителю доступ к качественной и экологически чистой белорусской продукции. Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов также отметил перспективность проекта, подчеркнув важность расширения ассортимента и наращивания количества отечественных товаров на среднеазиатском рынке.