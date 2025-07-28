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В Астрахани в пятиэтажке обрушился подъезд
Автор:Редакция news.by
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Часть подъезда обрушилась в пятиэтажном доме в Астрахани, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Российской Федерации.
"Поступило сообщение об обрушении части подъезда в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Ляхова, 6. Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. Проводится эвакуация жильцов и поиск возможных пострадавших", - сказали в ведомстве.
В свою очередь, в оперативных службах уточнили, что произошло обрушение лестничного пролета и части квартир.
Дом, в котором произошло ЧП, 1962 года постройки. Дом кирпичный, трехподъездный, имеет пять этажей. В доме также находится ветеринарная клиника и спортклуб.