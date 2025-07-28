В Астрахани в пятиэтажке обрушился подъезд

Часть подъезда обрушилась в пятиэтажном доме в Астрахани, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Российской Федерации.

"Поступило сообщение об обрушении части подъезда в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Ляхова, 6. Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. Проводится эвакуация жильцов и поиск возможных пострадавших", - сказали в ведомстве.

В свою очередь, в оперативных службах уточнили, что произошло обрушение лестничного пролета и части квартир.