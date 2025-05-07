В августе в Пекине впервые пройдут всемирные игры человекоподобных роботов

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С 15 по 17 августа в китайской столице пройдут первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов, сообщило в среду Центральное телевидение Китая. Об этом сообщают РИА Новости.

Соревнования между роботами пройдут на площадках национального стадиона "Птичье гнездо" и национального конькобежного стадиона "Ледяная лента" в Пекине, которые ранее принимали соревнования во время Олимпийских игр.

Как отмечает телеканал, предстоящие игры станут "первыми в мире универсальными спортивными состязаниями, основными участниками которых являются человекоподобные роботы".

Содержание предстоящих игр основано на традиционных видах спорта и будет включать в себя соревнования в 11 видах. Среди них семь видов легкой атлетики, в том числе бег на 100 метров, 400 метров, 1500 метров, эстафета четверых на 100 метров, бег на 100 метров с препятствиями, прыжки в длину и высоту с места, а также гимнастика и футбольные матчи в форматах два на два, три на три и пять на пять.

В первую очередь будут оцениваться спортивные способности гуманоидных роботов, координация и умение работать в команде.