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В Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет - он упал в болотные угодья с крокодилами
В Австралии легкомоторный самолет упал в водно-болотные угодья, кишащие крокодилами, сообщила БЕЛТА со ссылкой на телевизионную службу новостей 7NEWS.
Инцидент произошел в Северной территории, примерно в 67 км к юго-западу от Дарвина. Отмечается, что 63-летний пилот был найден мертвым внутри самолета. 29-летняя женщина, которая была пассажиром самолета, не пострадала, ее доставили на вертолете в Королевскую больницу Дарвина для обследования.
На месте работали экстренные службы. Причина происшествия устанавливается.
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