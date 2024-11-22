В Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет - он упал в болотные угодья с крокодилами

В Австралии легкомоторный самолет упал в водно-болотные угодья, кишащие крокодилами, сообщила БЕЛТА со ссылкой на телевизионную службу новостей 7NEWS.

Инцидент произошел в Северной территории, примерно в 67 км к юго-западу от Дарвина. Отмечается, что 63-летний пилот был найден мертвым внутри самолета. 29-летняя женщина, которая была пассажиром самолета, не пострадала, ее доставили на вертолете в Королевскую больницу Дарвина для обследования.